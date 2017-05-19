Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

METEOROLOJİDEN TOZ TAŞINIMI UYARISI


METEOROLOJİDEN TOZ TAŞINIMI UYARISI
Tarih : 19 Mayıs 2017, 17:11
Puan Ver : Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı(7/10)6


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak, Bitlis, Hakkari ve Van'da görülecek toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.



Açıklamada, meydana gelebilecek hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Meteorolojiden  Toz  Taşınımı  Uyarısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER