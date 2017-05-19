METEOROLOJİDEN TOZ TAŞINIMI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak, Bitlis, Hakkari ve Van'da görülecek toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Açıklamada, meydana gelebilecek hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
kaynak:yenişafak
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