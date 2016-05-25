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METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI! SAĞANAK GELİYOR...


METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI! SAĞANAK GELİYOR...
Tarih : 25 Mayıs 2016, 10:16
Puan Ver : Meteoroloji'den Son Dakika Uyarısı! Sağanak Geliyor...(5/10)3


Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Balıkesir ve Giresun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının Batı bölgelerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.



Rüzgar, Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor








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