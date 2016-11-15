

Meteoroloji, Doğu Karadeniz' in iç kesimleriyle, Doğu Anadolu' nun kuzeyi için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.







Meteoroloji bu gece saatlerinden itibaren Perşembe günü öğle saatlerine kadar Doğu Karadeniz' in iç kesimlerinde (Gümüşhane, Bayburt ve Artvin ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize' nin iç ve yüksek kesimlerinde) yarın öğle saatlerinden itibaren de Doğu Anadolu' nun kuzeyinde (Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı da) yoğun kar yağışının beklendiğini bildirdi. Yetkililer, kar yağışının meydana getirebileceği olumsuzluklara, ulaşımda aksamalara buz ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.







KARADENİZ KIYILARI İÇİN YAĞIŞ UYARISI







Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Karadeniz bölgesinde aralıklarla devam eden yağışların, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetlenerek yarın (Çarşamba günü)Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de, Perşembe günü sabah saatlerine kadar ise Doğu Karadeniz'in doğusunda çok kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Vatandaşlardan yağış sonucu meydana gelebilecek su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi..







kaynak:milliyet