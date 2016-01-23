

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; ; İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Sakarya, Kocaeli, Kahramanmaraş, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(su baskını, Buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı, çığ düşme riski ve ulaşımda aksamalar) vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.







BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bu Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.







ÇIĞ TEHLİKESİ: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.