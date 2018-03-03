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Meteorolojiden son dakika uyarısı! Gece yarısı başlayacak

METEOROLOJİDEN SON DAKİKA UYARISI! GECE YARISI BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bu gece yarısından itibaren sağanak yağışın başlayacağını ve pazar gün boyu devam edeceğini duyurup, sel baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Tarih : 03 Mart 2018, 23:20
Puan Ver : Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı! Gece Yarısı Başlayacak(8/10)4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu gece yarısında İstanbul'da sağanak yağış görüleceği ve yağışın pazar günü devam edeceğini duyurup, ani sel baskınlarına karşı mega kentin sakinlerini uyardı.

"TRAFİK OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR, SU BASKINLARI MEYDANA GELEBİLİR"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteorolojiden yapılan uyarıda, "İstanbul'da bu gece saatlerinde başlaması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yarın (pazar) gün içinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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