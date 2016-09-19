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METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARILAR !


METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARILAR !
Tarih : 19 Eylül 2016, 16:17
Puan Ver : Meteoroloji'den Son Dakika Uyarılar !(10/10)9


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin az bulutlu ve açık, zamanla batı bölgelerin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Ege ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Yalova, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevreleri ile Edirne'nin güney, Tekirdağ'ın batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



GÜNEY EGE VE ANTALYA'DA DA YAĞIŞ UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların yarın İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm); Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 mm) ve yer yer şiddetli (76-100 mm) olmasının beklendiğini açıkladı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olunması istendi.








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