METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNİ
xYurdun kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
xYurdun kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta, Marmara ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
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