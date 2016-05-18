METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNİ
Yapılan son değerlendirmelere göre; Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Artvin'de, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji'nin internet sayfasında yer alan 5 günlük hava durumu tahmin haritalarına göre hafta sonu şiddetli yağış geliyor.
Hava sıcaklığı iç kesimlerde hissedilir derecede (5 ile 10 derece) olmak üzere Ülkemiz genelinde azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 21
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Konya: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Manisa : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Artvin: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
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