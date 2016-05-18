O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Artvin'de, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Tarih : 18 Mayıs 2016, 10:03
Puan Ver : Meteoroloji'den Son Dakika Hava Durumu Tahmini(7/10)5


Meteoroloji'nin internet sayfasında yer alan 5 günlük hava durumu tahmin haritalarına göre hafta sonu şiddetli yağış geliyor.



Hava sıcaklığı iç kesimlerde hissedilir derecede (5 ile 10 derece) olmak üzere Ülkemiz genelinde azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Konya: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Manisa : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Artvin: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30








Etiketler: Meteoroloji  Den  Son  Dakika  Hava  Durumu  Tahmini    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER