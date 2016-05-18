

Meteoroloji'nin internet sayfasında yer alan 5 günlük hava durumu tahmin haritalarına göre hafta sonu şiddetli yağış geliyor.







Hava sıcaklığı iç kesimlerde hissedilir derecede (5 ile 10 derece) olmak üzere Ülkemiz genelinde azalacağı tahmin ediliyor.



Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20



İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 21



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23



Konya: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21



Manisa : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25



Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19



Artvin: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25



Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20



Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19



Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30