

Meteoroloji tahminlerine göre şehirlerimizde hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Erzurum, Samsun, Diyarbakır illeri içi yapılan tahminleri ve 5 günlük hava durumu tahminini haberimizde bulabilirsiniz.







Hava sıcaklığı, Türkiye genelinde 2 ile 4 derece artacak. Rüzgar ise, genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, zamanla Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli esecek.







Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerinden itibaren Antalya ve Muğla çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.







BAZI İLLERDE HAVA DURUMU







ANKARA: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu. (9)



İSTANBUL: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu. (12)



İZMİR: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu.(15)



ADANA: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu. (16)



ANTALYA: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı. (16)



SAMSUN: Parçalı ve az bulutlu.(14)



ERZURUM: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli. (1)



DİYARBAKIR: Parçalı ve az bulutlu.(10)