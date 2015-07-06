

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya), Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ankara, Çankırı, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.







Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacak, mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.







Rüzgar ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetlice esecek.