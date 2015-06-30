

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz (Sinop ili dışında), Doğu Karadeniz kıyıları, Toroslar Mevkii ile Kocaeli, Adapazarı, Bilecik, Adana, Osmaniye, Ordu, Tokat, Gümüşhane, Artvin, Antalya'nın iç kesimleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esecek.