O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNİ !


METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNİ !
Tarih : 30 Haziran 2015, 12:53
Puan Ver : Meteoroloji'den Son Dakika Hava Durumu Tahmini !(8/10)6


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz (Sinop ili dışında), Doğu Karadeniz kıyıları, Toroslar Mevkii ile Kocaeli, Adapazarı, Bilecik, Adana, Osmaniye, Ordu, Tokat, Gümüşhane, Artvin, Antalya'nın iç kesimleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esecek.








Etiketler: Meteoroloji  Den  Son  Dakika  Hava  Durumu  Tahmini      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER