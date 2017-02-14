

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da kar yağışı perşembe gününe kadar devam edecek. Perşembe günü ise karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.







SICAKLIKLAR DÜŞECEK







Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklığın ülke genelinde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, İstanbul'da kar yağışı perşembe gününe kadar devam edecek. Perşembe günü ise karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.







BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI







Bölgede gece başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürüyor. Karayolunun Bolu Dağı kesimi Düzce bölümünde kalan Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Bakacak ve Sarıçökek, TEM Otoyolu'nun ise Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkilerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.







Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor. Karayolları ekipleri ise tuzlama çalışmaları yapıyor.



Kar yağışının gün boyu sürmesi bekleniyor.







kaynak:hürriyet