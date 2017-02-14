Suyla Çalışan Pil Yaptılar
Nokia, Comptel'i Satın Almayı Düşünüyor
Telegram, Android Wear 2.0 İçin Hazır
Xiaomi Kendi Telefon İşlemcisini Geliştiriyor
Volvo, Tesla'ya Rakip Olacak
Kanserle İlgili Yeni Keşif!
Gökhan İnler, Beşiktaş'tan Ayrılmak İstiyor
Fatma Girik Evinde Yine Düştü
Aralıkta Cari Açık 4,27 Milyar Dolar Oldu
Ankara'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Trump Ve Trudeau Basın Toplantısı Düzenledi
Pkk'ya Operasyonlar! Aralarında O İsim De Var...
Meteoroloji'den Son Dakika Açıklaması
Beklenen Toplantı Sona Erdi! Chp, Aym'ye Gidecek Mi?
Ağrı'da Sebze Pazarının Çatısı Kardan Çöktü
Çiftçilerle Çobanlar Çatıştı: 30 Ölü
Google'dan Sevgililer Günü Doodle'ı!
Alzheimer Riskini Yüzde Otuz Azaltıyor!
Beyaz Saray, Trump'ın Danışmanı Flynn'i Savunmadı
Kartal Metrosu'nda Korkunç Olay!

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI


METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Tarih : 14 Şubat 2017, 09:56
Puan Ver : Meteoroloji'den Son Dakika Açıklaması(10/10)8


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da kar yağışı perşembe gününe kadar devam edecek. Perşembe günü ise karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.



SICAKLIKLAR DÜŞECEK



Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklığın ülke genelinde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, İstanbul'da kar yağışı perşembe gününe kadar devam edecek. Perşembe günü ise karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.



BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI



Bölgede gece başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürüyor. Karayolunun Bolu Dağı kesimi Düzce bölümünde kalan Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Bakacak ve Sarıçökek, TEM Otoyolu'nun ise Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkilerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.



Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor. Karayolları ekipleri ise tuzlama çalışmaları yapıyor.

Kar yağışının gün boyu sürmesi bekleniyor.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Meteoroloji  Den  Son  Dakika  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER