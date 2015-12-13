

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ve Giresun çevreleri ile gece saatlerinden sonra Mardin, Batman, Şırnak çevrelerinin yağmur, Hakkari ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.







Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.







Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.







Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenirken Meteoroloji, yollarda buzlanma nedeniyle trafikte ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.







Meteoroloji ayrıca, "Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısı yaptı.