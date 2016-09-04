

Yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı Muğla, Denizli, Konya, Sinop, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Uşak ve Afyonkarahisar'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli, Muğla'nın güney ve doğusu ile Antalya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.