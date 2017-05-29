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METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!


METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!
Tarih : 29 Mayıs 2017, 11:08
Puan Ver : Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı!(10/10)12


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdun bir çok yerinde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, sağanak yağış nedeniyle su baskını, ani sel ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:



Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Yozgat, Bingöl, muş, Bitlis ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu çevreleri ile Bursa'nın güneyi, afyonkarahisar ve Uşak'ın kuzeyinde kuvvetli, Manisa çevreleri, Balıkesir'in güneydoğusu, Kütahya'nın kuzeyi ile Aydın, İzmir ve Muğla'nın iç kesimlerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın, batı ve kuzey bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, pazartesi günü Marmara'nın güneybatısında kuvvetlice 30-50 Km/sa), Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (30-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.



 



kaynak:milliyet








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