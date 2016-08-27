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METEOROLOJİDEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!


METEOROLOJİDEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!
Tarih : 27 Ağustos 2016, 14:15
Puan Ver : Meteorolojiden Sağanak Yağış Uyarısı!(0/10)


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı bölgelerinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.



Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege ile güneydoğu kesimlerde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esecek.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29



İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 33



Adana: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 34



Antalya: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 30



Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27



Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28



Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40








Etiketler: Meteorolojiden  Sağanak  Yağış  Uyarısı    haber

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