

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı bölgelerinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.



Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege ile güneydoğu kesimlerde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esecek.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30







İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29







İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 33







Adana: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 34







Antalya: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 30







Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27







Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28







Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31







Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40