

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ile Adıyaman için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.



Sıcaklıklarda 2-3 derece azalma beklenen bölgede, rüzgarın yağış sırasında kuvvetli esmesi öngörülüyor.



Vatandaşların bölgesel dolu yağışları, kuvvetli rüzgar değişimi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.



Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Erzincan çevresinde zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.







kaynak:yenişafak