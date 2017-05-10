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METEOROLOJİDEN SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI


METEOROLOJİDEN SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Tarih : 10 Mayıs 2017, 10:03
Puan Ver : Meteorolojiden Sağanak Ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı(7/10)9


Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Niğde, Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz ile Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Öte yandan Meteoroloji Elazığ 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.



Hava sıcaklıklarının 3-5 derece artacağı bölgede, rüzgar ise kuvvetli şekilde esecek.



Bölgesel dolu yağışları, kuvvetli rüzgar değişimi, yıldırım düşmesi gibi ve kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.



 



kaynak:yenişafak








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