Yağışlar, sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.



Hava sıcaklığı, iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artarken, doğu kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.



BÖLGELERDE HAVA DURUMU



MARMARA: Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusu parçalı yer yer çok bulutlu geçecek.



EGE: Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu geçecek.



AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



İÇ ANADOLU: Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



BAZI İLLERDE HAVA DURUMU



İSTANBUL: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu (24)



ANKARA: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (19)



İZMİR: Az bulutlu ve açık (29)



ANTALYA: Parçalı ve az bulutlu (28)



ADANA: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (27)



SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (21)



ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (16)



DİYARBAKIR: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (24)