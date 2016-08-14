

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Adana, Sinop, Kastamonu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kg), Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kg)olması bekleniyor.



Hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Kuvvetli yağış uyarısı



Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kg), Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kg)olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan vb.) karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



Kuvvetli rüzgar uyarısı



Rüzgârın; Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına şeklinde (50 – 70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı( Çatı Uçması, Ağaç devrilmesi, Ulaşımda aksamalar vb.) vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.



Bölgelerde hava



Marmara: Parçalı ve az bulutlu, sabah doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak(40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.



Ege: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor tahmin ediliyor.



Akdeniz: Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar kesimi, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



İç Anadolu: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-70 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.