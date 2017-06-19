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METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI


METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Tarih : 19 Haziran 2017, 09:57
Puan Ver : Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı(5/10)7


Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Yapılan açıklamada yağışların, bugün akşam saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'un Anadolu yakasında çok kuvvetli ve şiddetli, İstanbul'un Avrupa yakası, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olmasının beklendiği vurgulandı.İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur hava trafiğini olumsuz etkiledi. Atlasglobal Hava Yolları'nın uçağına yıldırım isabet etti.



DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN UYARISI



Yağışların, bugün akşam saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'un Anadolu yakasında çok kuvvetli ve şiddetli, İstanbul'un Avrupa yakası, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olmasının beklendiği vurgulandı.



Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, ani sel, ulaşımda aksama, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi



 



kaynak:mynet

 








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