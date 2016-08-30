

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Ankara, Çankırı ve Ordu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli olacak.







Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları



ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.