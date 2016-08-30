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METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI


METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Tarih : 30 Ağustos 2016, 16:53
Puan Ver : Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı(0/10)


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Ankara, Çankırı ve Ordu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli olacak.



Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları

ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.








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