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meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle uyarıda bulundu.

Tarih : 08 Temmuz 2016, 20:21
Puan Ver : Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar Ve Yağış Uyarısı(8/10)8


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle uyarıda bulundu.



Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor" denildi.



Yağış esnasında yer yer kuvvetli esmesi beklenen rüzgar dolayısıyla oluşabilecek olumsuzluklara karşı da uyaran merkez, bölgesel dolu yağışlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını da istedi. Açıklamada, hava sıcaklığının bölge genelinde 3 derece düşmesinin beklendiğine de dikkat çekildi.








Etiketler: Meteorolojiden  Kuvvetli  Rüzgar  Ve  Yağış  Uyarısı    haber

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