METEOROLOJİDEN KUVVETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle uyarıda bulundu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle uyarıda bulundu.
Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor" denildi.
Yağış esnasında yer yer kuvvetli esmesi beklenen rüzgar dolayısıyla oluşabilecek olumsuzluklara karşı da uyaran merkez, bölgesel dolu yağışlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını da istedi. Açıklamada, hava sıcaklığının bölge genelinde 3 derece düşmesinin beklendiğine de dikkat çekildi.
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