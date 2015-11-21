

Kuvvetli lodos uyarısı sebebiyle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. İzmir Valiliği, şehrin akşam saatlerinden itibaren lodosun etkisi altına gireceğini, deniz ulaşımı ve diğer deniz faaliyetlerinde bulunanların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi. İstanbul'un doğalgaz dağıtımını yapan İGDAŞ da lodos ile ilgili uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, bacaların sızdırmazlığı ve çekişinin mutlaka kontrol ettirilmesi istendi.







Ayrıca doğalgaz kullanıcılarının kombi, soba, şofben gibi yakıcı cihazların bulunduğu mekânda yatmamalarının da önem arz ettiği belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise bugün ve yarın rüzgârın şiddetinin özellikle denizlerde 100 km'yi bulacağını ifade etti. Çatı uçmalarının meydana gelebilecek önemli risklerden olduğunu söyledi.







ADANA, Ankara İZMİR UÇUŞLARI YAPILAMAYACAK







THY, lodos nedeniyle 28 seferini iptal etti. Dış hatlarda; Bakü, Cezayir, Erbil, Basra, Üsküp, Pisa, Süleymaniye, Cenevre, Zagreb, Amsterdam, Viyana seferleri karşılıklı iptal edildi. İç hatlarda ise Adana, Ankara, İzmir'e bazı seferler yapılmayacak.