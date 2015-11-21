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meteoroloji'den kuvvetli lodos uyarısı

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ LODOS UYARISI

Meteoroloji'den kuvvetli lodos uyarısı0000 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli lodos uyarısı yaptı. Tahminlere göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında rüzgâr kuvvetini artıracak.

Tarih : 21 Kasım 2015, 09:59
Puan Ver : Meteoroloji'den Kuvvetli Lodos Uyarısı(5/10)4


Kuvvetli lodos uyarısı sebebiyle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. İzmir Valiliği, şehrin akşam saatlerinden itibaren lodosun etkisi altına gireceğini, deniz ulaşımı ve diğer deniz faaliyetlerinde bulunanların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi. İstanbul'un doğalgaz dağıtımını yapan İGDAŞ da lodos ile ilgili uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, bacaların sızdırmazlığı ve çekişinin mutlaka kontrol ettirilmesi istendi.



Ayrıca doğalgaz kullanıcılarının kombi, soba, şofben gibi yakıcı cihazların bulunduğu mekânda yatmamalarının da önem arz ettiği belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise bugün ve yarın rüzgârın şiddetinin özellikle denizlerde 100 km'yi bulacağını ifade etti. Çatı uçmalarının meydana gelebilecek önemli risklerden olduğunu söyledi.



ADANA, Ankara İZMİR UÇUŞLARI YAPILAMAYACAK



THY, lodos nedeniyle 28 seferini iptal etti. Dış hatlarda; Bakü, Cezayir, Erbil, Basra, Üsküp, Pisa, Süleymaniye, Cenevre, Zagreb, Amsterdam, Viyana seferleri karşılıklı iptal edildi. İç hatlarda ise Adana, Ankara, İzmir'e bazı seferler yapılmayacak.








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