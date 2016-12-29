Meteorolojiden Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı
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METEOROLOJİDEN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI


METEOROLOJİDEN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Tarih : 29 Aralık 2016, 15:52
Puan Ver : Meteorolojiden Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı(6/10)7


Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.



İstanbul kışa hazır



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da bugün kuvvetli kuzeyli rüzgar ve fırtınayla birlikte genel olarak yağmur şeklinde devam eden yağışın öğleden sonra karla karışık yağmura dönüşeceği tahmin ediliyor.



İl genelinde yağışın zaman zaman kuvvetli olmak üzere bugün akşam, yarın ve cumartesi günleri karla karışık yağmur ile kar şeklinde olması bekleniyor.



Yağışın kar ve sulu kar şeklinde yağması sonucunda kar kalınlığının kıyı kesimlerde 5 santimetre, iç ve yüksek kesimlerde 10-20 santimetre civarında olabileceği tahmin ediliyor.



Açıklamada, vatandaşların hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.



İç Anadolu'da yoğun kar uyarısı



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda (Konya, Karaman, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale) bu gece saatlerinden itibaren görülecek yağışların kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, cumartesi öğle saatlerine kadar etkisini göstereceği belirtildi.



Açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Mersin ve Adana'da şiddetli yağış



Ayrıca, bu gece saatlerinde itibaren Mersin ve Adana çevreleri ve sahil kesimlerinde şiddetli yağmur, sağanak (76-100 kilogram/metrekare), iç ve yüksek kesimlerde ise (700 metre rakım üzerindeki yerler) yoğun kar yağışı beklediği aktarıldı.



Sel, su baskını, ani sel, don olayı, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.



 



kaynak:AA








Etiketler: Meteorolojiden  Kuvvetli  Kar  Yağışı  Uyarısı    haber

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