

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli kar yağışlarının beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada kuzey ve doğu bölgelerde görülecek kar yağışlarının yüksek kesimlerde kuvvetli olmasının beklendiği belirtilerek meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı. Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle: "Yarın ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde görülecek kar yağışlarının, Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ile Kastamonu ve Karabük'ün kuzeyi), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, Bitlis, muş, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Hakkari, Şırnak ve Ağrı ile Batman ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm ) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"