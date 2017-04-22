METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:



"Batı Akdeniz'de rüzgarın kuvvetini artırarak akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan, yarın Sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.







Doğu Akdeniz'de rüzgarın gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak batı ve güneybatıdan 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.







kaynak:milliyet