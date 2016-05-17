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METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI! SAĞANAK GELİYOR...


METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI! SAĞANAK GELİYOR...
Tarih : 17 Mayıs 2016, 11:29
Puan Ver : Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Sağanak Geliyor...(9/10)6


Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Trakya kesimi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, kuzeydoğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.








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