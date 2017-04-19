METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeybatı bölgelerden başlayarak yağışlı havanın, ardından ise serin havanın etkisine gireceği; hava sıcaklıklarının Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde hissedilir olmak üzere (6-12 derece) azalarak mevsim normalleri altında seyredeceğinin tahmin edildiği açıkladı.
kaynak:sabah
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