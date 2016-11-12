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METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI!


METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI!
Tarih : 12 Kasım 2016, 11:51
Puan Ver : Meteorolojiden Kritik Uyarı!(6/10)5


Meteorolojiden gelen son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güney, İzmir'in kuzey, Balıkesir ve Manisa'nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Güne sis ve güneşle başlayan İstanbul'da ise gece saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.



Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin güney, İzmir'in kuzey, Balıkesir ve Manisa'nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayının meydana geleceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz'de ve Doğu Karadeniz'de batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesinde ve Ege Bölgesinin batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



 



kaynak:sabah








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