

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yaptığı hava durumu tahminlerine göre ülkemiz genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya'nın batı kesimleri, Van, Hakkari çevreleri ve İstanbul'un kuzeybatı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl olacak?







Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu raporlarına göre ülkemiz genelinde hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece kadar artacak. Batı ve güneybatı'da batı ve doğudan olmak üzere hafif, yer yer sert rüzgarlar eseceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl olacak?







HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 1 ila 3 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.







RÜZGAR: Genellikle Batı ve güneybatı, Karadeniz kıyılarında kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.