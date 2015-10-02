

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Adana'nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Kayseri'nin doğusu ile Tokat'ın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğusu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusu, Diyarbakır'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli (21-50 mm), Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 mm) olması bekleniyor.