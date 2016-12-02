METEOROLOJİ'DEN KRİTİK HAVA DURUMU UYARILARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt geneli için çeşitli hava durumu uyarıları geldi. Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde Zirai Don riskine dikkat çeken Meteoroloji, Kayseri, Sivas ve Nevşehir ile Yozgat'ın doğusunda kuvvetli kar yağışı ve Denizlerimizde (Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz) fırtına uyarısı yapıldı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu uyarıları ve alınabilecek önlemler...
Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde Zirai Don riskine dikkat!
Zirai faaliyetlerin devam ettiği kesimlerden Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde bu geceden başlayarak önümüzdeki 4 gün boyunca gece ve sabah saatlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklenmektedir. Tarımsal faaliyetler ve Seracılık ile uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Oluşması Muhtemel Riskler
Don Olayı
Alınabilir Önlemler
Don Tehlikesi ve Korunma Yöntemleri | Zirai Don Uyarı Sistemi | Zirai Don Tehlikesi ve Korunma Yöntemleri
Uyarı Yapan Merkez
Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğü
kaynak:gazetevatan
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