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METEOROLOJİ'DEN KRİTİK HAVA DURUMU UYARILARI


METEOROLOJİ'DEN KRİTİK HAVA DURUMU UYARILARI
Tarih : 02 Aralık 2016, 15:26
Puan Ver : Meteoroloji'den Kritik Hava Durumu Uyarıları(8/10)8


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt geneli için çeşitli hava durumu uyarıları geldi. Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde Zirai Don riskine dikkat çeken Meteoroloji, Kayseri, Sivas ve Nevşehir ile Yozgat'ın doğusunda kuvvetli kar yağışı ve Denizlerimizde (Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz) fırtına uyarısı yapıldı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu uyarıları ve alınabilecek önlemler...



 

Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde Zirai Don riskine dikkat!

 

Zirai faaliyetlerin devam ettiği kesimlerden Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde bu geceden başlayarak önümüzdeki 4 gün boyunca gece ve sabah saatlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklenmektedir. Tarımsal faaliyetler ve Seracılık ile uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

 

Oluşması Muhtemel Riskler

 

Don Olayı

 

Alınabilir Önlemler

 

Don Tehlikesi ve Korunma Yöntemleri | Zirai Don Uyarı Sistemi | Zirai Don Tehlikesi ve Korunma Yöntemleri

 

Uyarı Yapan Merkez

 

Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğü



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Meteoroloji  Den  Kritik  Hava  Durumu  Uyarıları    haber

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