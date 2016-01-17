METEOROLOJİDEN KAR VE FIRTINA UYARISI - 17.01.2016
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeybatı kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Yurdun batı kesimlerinde sağanak yağmur akşam saatlerinde kara dönecek.
Meteoroloji, pazartesi günü İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu, Çanakkale dahil yurdun kuzeybatı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi. Kar kalınlığının bazı yerlerde 20 santimetre ve üzerinde olmasının tahmin edildiği bildirilen açıklamada buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar oluşması muhtemel risklere karşı uyarı yapıldı. Meteoroloji'nin açıklaması şöyle:
AKŞAM SAATLERİNDE KARA DÖNECEK
"Ülkemizin batı kesimlerinde devam eden sağanak yağmurun akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak kar yağışına dönmesi ve yarın Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale ), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir ve Çankırı), Kütahya, Afyonkarahisar, Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli (5-20 cm), yer yer yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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