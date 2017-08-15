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METEOROLOJİ'DEN İSTANBULLARA SAĞANAK UYARISI: BU GECE 03:00'DE BAŞLAYACAK


Meteoroloji'den İstanbullara Sağanak Uyarısı: Bu Gece 03:00'de Başlayacak
Tarih : 15 Ağustos 2017, 14:00
Puan Ver : Meteoroloji'den İstanbullara Sağanak Uyarısı: Bu Gece 03:00'de Başlayacak(8/10)4

İstanbul'da bu gece saat 03.00'da başlaması beklenen sağanak, başta kuzey ilçeler olmak üzere tüm kentte gün boyunca etkili olacak.

PERŞEMBE GÜNÜ DE DEVAM EDECEK

Gök gürültüsünün de eşlik edeceği sağanak, perşembe günü aralıklarla devam edecek. Yağışa bağlı olarak hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Kentte, cuma günü ise parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Hafta sonunda ise İstanbul'da hava az bulutlu olacak ve sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

5 İLD SAĞANAK BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 2 İLA 4 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Parçalı bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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