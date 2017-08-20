METEOROLOJİDEN İSTANBUL'A UYARI: PAZARTESİ VE SALI YAĞMUR VAR
Meteoroloji verilerine göre sıcak havalar birkaç günlüğüne mola verecek, hava sıcaklıkları düşecek. Türkiye pazartesi sabahına yağmurla uyanacak. Türkiye'nin iç, batı ve kuzey kesimlerinin büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışlarla beraber hava da birkaç derece serinleyecek. Yurdu etkisi altına alacak yağmur etkisini çarşamba gününe kadar sürdürecek.
Yapılan son değerlendirmelere göre, Antalya, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Ordu, Trabzon, Giresun ve Rize çevreleri ile İzmir'in doğu ilçeleri, Isparta ve Balıkesir'in güney kesimleri ve Burdur'un güney ve doğu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla'nın Fethiye ile Antalya'nın Kaş ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL'DA PAZARTESİ VE SALI YAĞMUR VAR
Meteorolji'den yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul'da Pazartesi ve Salı günleri gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 5-6 derece gerilemesi beklenen İstanbul'da önümüzdeki iki gün yağışlı geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kaş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 30
Samsun: Parçalı bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37
Kaynak: haberinburada
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