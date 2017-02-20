METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL VE BU İLLER İÇİN KRİTİK UYARI!
Yurdumuz pazar günü itibariyle yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girdi. Yağışlı sistem yurdun batı ve kuzeybatı kesimlerinde etkili oluyor. Yağışlar yağmur ve sağanak şeklinde gerçekleşiyor. İstanbul'da dün gece başlayan sağanak yağmur ise etkisini sürdürüyor.
Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Ankara ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ilk saatlerde Çanakkale çevreleri, Edirne'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, sıcaklıklar batı bölgelerde mevsin normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyredecek.
kaynak:habertürk
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