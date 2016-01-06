

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'da; rüzgarın Perşembe günü ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/s) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/s) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiğini ve fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiğini açıkladı.



Güney Ege'de ise rüzgarın Perşembe günü öğle saatlerden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/s) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/s) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği, fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.



Batı ve Orta Akdeniz'de de Perşembe günü akşam saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/s) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/s) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği ve fırtınanın Cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.



Soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere dikkat



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlayarak etkisini arttırması beklenen güney yönlerden rüzgarların, bu gece saatlerinde kuzey iç ve batı kesimlerde kuvvetli (30-50 km/saat), Marmara'nın batısında yer yer fırtına, yarın (Perşembe) Marmara, Ege, Karadeniz İç Anadolu ile Akdeniz bölgesinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat yer yer 90 km/saat) esmesinin beklendiğini açıkladı. Cuma günü de rüzgarın doğu bölgelerde güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarların oluşturabileceği başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.







Kuvvetli yağışlara dikkat



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre; yarın ülkemizde görülecek sağanak ve kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, Kıyı Ege (İzmir, Çanakkale ve Aydın) Denizli, Manisa, Burdur'un doğusu, Isparta, Adana, Niğde'nin güney kesimleri ve Bolu çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm), Antalya, Muğla, Aydın'ın kıyı ilçeleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in Edremit ilçesi, Isparta'nın güney ilçeleri , Adana'nın kuzey ilçeleri ve Mersin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 mm) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.