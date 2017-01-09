Galaxy S8 İçin Beklenen Satış Rakamı 60 Milyon!
Norveç Fm Radyoyu Bırakan İlk Ülke Olacak
Greyfurt Cildinizi Yağdan Koruyan En İyi Besindir
Meteoroloji Verilerine Göre Yurtta 5 Günlük Hava Durumu
Süper Lig'de Devre Arasında Kesinleşen Transferler
Birce Akalay Affetmedi Davayı Açtı
Yıldırım, Mhp Genel Başkanı Bahçeli'yle Görüşüyor
Abd Merkez Kuvvetler Komutanlığından Pyd'ye...
Küresel Piyasalarda Dolar Trump Ardından Geriledi
Konutların Özgeçmişi Tek Bir Tıkla Öğrenilecek
Çekiciye Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti
Lice Ve Hani'de 13 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Bebeği Şiddetle Sarsmak Ölüme Neden Olabilir!
Hadise'nin Transparan Talihsizliği
Dolar Üzerinden Türkiye'ye Operasyon!
Laureus Dünya Spor Ödülleri Adayları Belirlendi
Rusya'dan Türkiye İçin Flaş Adım
Kadınlar Erkekler İçin Alışveriş Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?
Sevdiklerinizi Sevindirecek Sürprizler
Meteorolojiden İstanbul Ve 5 İle Kar Erimesi Uyarısı

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN UYARI


METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN UYARI
Tarih : 09 Ocak 2017, 09:16
Puan Ver : Meteoroloji'den İstanbul İçin Uyarı(5/10)5


TERMOMETRE -4 DERECEYİ GÖSTERDİ



Cuma gününden itibaren İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı bu gece de devam etti. Kar yağışıyla beraber sabah saatlerinde hava sıcaklığında da büyük düşüş yaşandı.



Gaziosmanpaşa Meydanı'nda bulunan termometre saat 04.47'de -4 dereceyi gösterdi. Mahalle aralarındaki araçların üstlerinin tamamen karla kaplandığı gözlenirken, yol kenarlarında ise park edilmiş çok sayıda araç olduğu görüldü.



Öte yandan Büyükşehir Belediyesi de yaşanabilecek kazalara karşı tüm sürücüleri önlem almaya davet ederek, gece boyunca uyarılarına devam etti.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Meteoroloji  Den  İstanbul  İçin  Uyarı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER