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METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN UYARI!


METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN UYARI!
Tarih : 15 Eylül 2016, 13:29
Puan Ver : Meteoroloji'den İstanbul İçin Uyarı!(5/10)2


Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul ve bazı bölgelerde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Düzce, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Sinop, Tokat, Bitlis, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Sakarya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Adana'nın güneyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalarak, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta, öğle saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.








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