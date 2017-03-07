

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa, Uşak ve Denizli çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.







Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.







İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI YENİDEN DÜŞECEK







Geçtiğimiz haftadan beri İstanbul'da devam eden sıcak hava, Çarşamba gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. 18 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları ise 11 derece kadar düşecek.







kaynak:milliyet