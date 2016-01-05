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METEOROLOJİ'DEN İKİ İLİMİZE KRİTİK UYARI!


METEOROLOJİ'DEN İKİ İLİMİZE KRİTİK UYARI!
Tarih : 05 Ocak 2016, 14:12
Puan Ver : Meteoroloji'den İki İlimize Kritik Uyarı!(8/10)9


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Anadolu yakası (Tuzla, Kartal, Pendik, Sultanbeyli çevreleri) ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.



BALIKESİR İÇİN 'ÇOK KUVVETLİ' YAĞIŞ UYARISI



Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, son tahmin ve değerlendirmelerde Balıkesir merkez ile İvrindi, Savaştepe, Balya, Gönen, Manyas, Kepsut, Susurluk, Dursunbey, Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinde gece "çok kuvvetli" yağış beklendiği belirtildi.








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