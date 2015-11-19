

Meteorolojinin yaptığı açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkariçevrelerinde kar görülecek.







ÇOK SAYIDA İLDE YAĞIŞ UYARISI YAPILDI







Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ileKastamonu, Karabük, Bartın, Sinop, Amasya, Tokat, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.







DOĞU KARDENİZ VE HAKKARİ'DE KAR VAR







Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkariçevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.







6 BÖLGEDE PUS VE SİS GÖRÜLECEK







Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı ve OrtaKaradeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.







KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK ARTACAK







Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.







BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR ESECEK







Rüzgar, genellikle batı ve kuzeybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Batı Karadeniz'in doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek.