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METEOROLOJİ'DEN İKİ BÖLGEYE KAR UYARISI!


METEOROLOJİ'DEN İKİ BÖLGEYE KAR UYARISI!
Tarih : 19 Kasım 2015, 10:24
Puan Ver : Meteoroloji'den İki Bölgeye Kar Uyarısı!(6/10)8


Meteorolojinin yaptığı açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkariçevrelerinde kar görülecek.



ÇOK SAYIDA İLDE YAĞIŞ UYARISI YAPILDI



Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ileKastamonu, Karabük, Bartın, Sinop, Amasya, Tokat, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DOĞU KARDENİZ VE HAKKARİ'DE KAR VAR



Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkariçevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.



6 BÖLGEDE PUS VE SİS GÖRÜLECEK



Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı ve OrtaKaradeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.



KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK ARTACAK



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR ESECEK



Rüzgar, genellikle batı ve kuzeybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Batı Karadeniz'in doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek.








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