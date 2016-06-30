O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

meteoroloji'den hava durumu ile ilgili önemli uyarı!

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ UYARI!

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Malatya, Kütahya, Eskişehir, Adana, Osmaniye, Antalya'nın kuzeydoğusu...

Tarih : 30 Haziran 2016, 12:16
Puan Ver : Meteoroloji'den Hava Durumu İle İlgili Önemli Uyarı!(9/10)9


Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Malatya, Kütahya, Eskişehir, Adana, Osmaniye, Antalya'nın kuzeydoğusu, Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın batısı ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz (Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum), Sinop, Kastamonu'nun doğusu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyılarında (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29



İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 29



İzmir: Parçalı bulutlu 32



Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33



Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



Samsun: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 26



Trabzon: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 27



Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 28








Etiketler: Meteoroloji  Den  Hava  Durumu  İle  İlgili  Önemli  Uyarı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER