

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Malatya, Kütahya, Eskişehir, Adana, Osmaniye, Antalya'nın kuzeydoğusu, Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın batısı ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz (Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum), Sinop, Kastamonu'nun doğusu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyılarında (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esecek.







Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:







Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29







İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 29







İzmir: Parçalı bulutlu 32







Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33







Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30







Samsun: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 26







Trabzon: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 27







Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28







Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 28