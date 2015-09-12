Meteoroloji yetkilileri hafta sonu (cumartesi-pazar) için 'serin ve yağışlı havaü' uyarısı yaparken, sağnak yağış ve yağmur konusunda vatandaşları uyardı.



Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan açıklamada kuzey kesimlerin, yarın Balkanlar üzerinden gelecek serin havayla birlikte yağışlı sistemin etkisine gireceğinin tahmin edildiğini vurguladı. Açıklamada ayrıyeten yağışlı sistem ile birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü yurdun batı, pazar günü ise kuzey ve iç bölgelerinde azalacağı ve önümüzdeki hafta ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.