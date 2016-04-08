Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, az bulutlu ve açık, batı bölgeler ile zamanla ülkemiz genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI :Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artarak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor







RÜZGAR :Rüzgarın; genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor







KAR ERİMELERİNE DİKKAT: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığına bağlı olarak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde meydana gelebilecek kar erimelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.







TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.