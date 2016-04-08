O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

meteoroloji'den günlük hava tahmini

METEOROLOJİ'DEN GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, az bulutlu ve açık, batı bölgeler ile zamanla ülkemiz genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Tarih : 08 Nisan 2016, 09:21
Puan Ver : Meteoroloji'den Günlük Hava Tahmini(5/10)2


HAVA SICAKLIĞI :Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artarak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor



RÜZGAR :Rüzgarın; genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor



KAR ERİMELERİNE DİKKAT: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığına bağlı olarak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde meydana gelebilecek kar erimelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.








Etiketler: Meteoroloji  Den  Günlük  Hava  Tahmini    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER