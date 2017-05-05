METEOROLOJİDEN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK VE DOLU UYARISI
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı ifade edilen açıklamada, rüzgarların gök gürültülü sağanak sırasında yer yer kuvvetli esmesinin öngörüldüğü aktarıldı.
Muhtemel bölgesel dolu yağışları ve kuvvetli rüzgar değişimine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması uyarısı yapıldı.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar