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METEOROLOJİ'DEN FLAŞ SON DAKİKA UYARISI!


METEOROLOJİ'DEN FLAŞ SON DAKİKA UYARISI!
Tarih : 13 Kasım 2015, 15:37
Puan Ver : Meteoroloji'den Flaş Son Dakika Uyarısı!(10/10)10


Bugün hava nasıl olacak? 14 Kasım gününe uyananlar ilk iş olarak hava durumunu kontrol ettiler. Bugün yurt genelinde açık ve güneşli hava hakim olacak. Ankara ve İstanbul'da olanlar bugün güneşli havanın tadını çıkartabilirler. İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı. Ankara'da bir hafta boyuncu yağış beklenmediği bildirildi.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları kuvvetli yağış konusunda uyardı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." dendi.



YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI



Türkiye'de kar yağışları başlıyor. Meteoroloji vatandaşları kar yağışı konusunda uyardı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yağışların; akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışına (20 cm ve üzeri) neden olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.








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