

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgar kuzey yönlerden, öğle saatlerinde güney yönlerden hafif, gece saatlerinden itibaren ise Muğla ve ilçelerinde doğudan orta kuvvette, yer yer kuvvetli esecek. Denizlerde gece saatlerinde Fethiye-Kaş arasında "fırtınamsı rüzgar" bekleniyor.







Rüzgar kuzey ve öğle saatlerinde güney yönlerden 2 ila 3, gece saatlerinden itibaren Bodrum-Fethiye arasında 4 ila 6, Fethiye-Kaş arasında da 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği gece saatlerinde Bodrum-Kaş arasında 3,5 metreye kadar çıkabilecek.