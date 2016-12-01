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METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI


METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI
Tarih : 01 Aralık 2016, 17:30
Puan Ver : Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı(9/10)6


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama şu şekilde :” Batı Karadeniz: rüzgarın cuma gün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (Lodos), akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli ve tam fırtınanın cumartesi günü sabah batısında, akşam saatlerinden sonra doğusunda etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.



Marmara Denizi: rüzgarın cuma günü öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, zamanla 7 ila 9 kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli fırtınanın cumartesi ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Batı Akdeniz: cuma ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, zamanla 7 ila 9 kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli fırtınanın cuma günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”



 



kaynak:sözcü








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